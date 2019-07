È stato spento intorno alle 19 l’incendio che si è sviluppato questo pomeriggio in località Prendadai in territorio di Ilbono e al confine con Loceri. Sul territorio interessato dalle fiamme sono intervenuti due elicotteri della flotta regionale, oltre ai Vigili del fuoco, gli uomini del Corpo Forestale e di Forestas che stanno ultimando le operazioni di bonifica.

“Per fortuna è andata bene, l’ incendio è stato stroncato sul nascere – ha detto il sindaco di Ilbono Andrea Piroddi – Gli uomini della Protezione Civile impegnati nelle operazioni, hanno evitato che le fiamme scollinassero e arrivassero in paese, a loro va il mio sentito ringraziamento”.

Nella giornata di oggi l’apparato antincendio, con gli elicotteri, è intervenuto anche in altri tre incendi che sono stati spenti: a Setzu (Sud Sardegna), in località “Pauli Piccia”, a Castelsardo (Sassari), in località “Punta Viuledda” dove il rogo ha divorato circa 4.000 mq di macchia mediterranea, e a Uras (Oristano).