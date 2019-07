Prosegue l’allerta incendi in Sardegna e anche oggi è stata una giornata molto impegnativa è per l’intero apparato regionale. Sono 21 infatti gli incendi appiccati nell’isola di cui 5 che hanno necessitato dell’intervento degli elicotteri del Corpo forestale. Il primo incendio in agro di Bari Sardo (Nu), località “Su Zinebiru”, iniziato la sera di ieri. Stamani alle 7.15 è decollato l’elicottero del Corpo forestale di Lanusei – San Cosimo a supporto delle operazioni di bonifica portate avanti durante tutta la notte dalle squadre a terra. Nelle due giornate di intervento hanno operato in totale 100 uomini del Corpo Forestale, dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile. La superficie percorsa dall’incendio ha interessato all’incirca 60 ettari di macchia mediterranea.

Il secondo intervento aereo si è reso necessario a Setzu (Or), in località “Pauli Piccia”, dove sono intervenuti congiuntamente gli elicotteri del Corpo forestale di Villasalto e Sorgono. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale di Barumini, coadiuvato dalla squadra di Forestas di Barumini e dai barracelli di Tuili e Setzu. Le operazioni di spegnimento ad opera dei mezzi aerei sono terminate alle 12,20.

Incendio nelle campagne di Castelsardo (Ss), in località “Punta Viuledda”, dove è intervenuto l’elicottero del Corpo forestale decollato dalla base di Limbara. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale di Castelsardo, coadiuvato da 2 squadre di operatori di Forestas. L’incendio ha interessato circa 4.000 mq di macchia mediterranea.

Nel comune di Uras (or), è intervenuto l’elicottero del Corpo forestale decollato dalla base di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale di Marrubiu, coadiuvato dal Gauf di Oristano (Gruppo Analisi e Uso del Fuoco del Corpo forestale), da due squadre di Forestas di Mogoro e Marrubiu e dai Vigili del fuoco di Oristano.

Il quinto intervento della giornata in agro di Ilbono (Ss), in località “Serra Maori”, dove sono intervenuti 2 elicotteri del Corpo forestale decollati dalle basi di San Cosimo e Villasalto. Le operazioni sono state coordinate dal personale del Corpo forestale di Tortolì e Lanusei, coadiuvato da squadre di Baunei, Cardedu, i volontari di Loceri, Elini e Bari Sardo. Le operazioni di spegnimento ad opera dei mezzi aerei si sono concluse alle 18.