Ha riportato una frattura allo zigomo il 14enne aggredito violentemente questo pomeriggio in uno stabilimento del Poetto, il Lido, da una gang di balordi che sta imperversando sul litorale con atti di bullismo, vandalismo e risse. Ma emergono dettagli raccapriccianti sulla causa. L’aggressore, che sarebbe già stato identificato, avrebbe accusato il 14enne, che si trovava regolarmente (con biglietto pagato) dentro lo stabilimento insieme ad un amico, di averlo “guardato male” in discoteca. Il giovane ha negato replicando di non essere stato in discoteca e questi gli ha sferrato al viso una scarica di pugni tanto da lasciarlo tramortito a terra, per poi scappare vigliaccamente tra le risate degli amici della gang.

A quel punto il 14enne, tramortito, è stato portato nell’infermeria dello stabilimento, ma il medico l’avrebbe dimesso. Sono stati i genitori, allertati dallo stesso amico, a trovarlo, tramortito, in un bagno di sangue e in stato confusionale di fronte al Lido. A quel punto si sono immediatamente diretti all’Ospedale Marino dove è stato visitato e inviato al Santissima Trinità. Sul posto sono arrivati i Carabinieri che hanno raccolto le prime informazioni e ora stanno visionando le immagini della telecamere di videosorveglianza, valutando la posizione di alcuni giovani. E’ al vaglio degli inquirenti anche la tempistica sui soccorsi al ragazzo. Si ipotizza il reato di lesioni gravi.