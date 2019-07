I poliziotti del gruppo “Falchi” della Squadra mobile della Questura di Cagliari hanno arrestato M. B. 42enne cagliaritano, pregiudicato.

Da alcuni giorni Boi, scarcerato nel febbraio e coinvolto nell’indagine di via Seruci, era sotto l’attenzione dei poliziotti che avevano notato un andirivieni di persone che si recavano all’interno della palazzina dove abita, in via Podgora. L’ipotesi era che si trattasse di presumibili acquirenti di stupefacente.

Ieri mattina i poliziotti hanno effettuato una perquisizione insieme all’unità cinofila della Guardia di Finanza, trovando due mezzi di panetti di hashish ed cinque pezzi della stessa sostanza pronti per la vendita per un peso complessivo di 93,30 grammi, un coltello da cucina della lunghezza totale di 21 centimetri con lama sporca di hashish e due bilancini elettronici di precisione. All’interno del cassetto del suo comodino c’erano 40 euro verosimile provento dell’ attività illecita. Su disposizione del pm di turno M. B. è stato posto ai domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.