Arriva il commissario ad acta per l’approvazione del bilancio in 28 enti locali, tra i quali 21 Comuni e sette Unioni di Comuni, che non hanno rispettato il termine del 30 aprile per l’approvazione, in Consiglio comunale, del rendiconto della gestione del 2018. Nell’elenco allegato al decreto dell’assessore degli Enti locali, Quirico Sanna, non compaiono quelle amministrazioni che hanno rinnovato gli organi nelle amministrative del 16 giugno.

I comuni interessati sono, oltre a quelli di Nuoro e Quartu Sant’Elena: Aritzo, Belvì, Bolotana, Borore, Decimoputzu, Gadoni, Gonnosfanadiga, Modolo, Morgongiori, Muravera, Narbolia, Neoneli, Palmas Arborea, Pauli Arbarei, Sant’Antonio di Gallura, Sennariolo, Siliqua e Suni, Villanova Tulo. Le Unioni di Comuni sono, invece, quelle dell’Alta Marmilla, del Gerrei, del Montiferru e Alto Campidano, della Planargia, della Trexenta, dell’Arcipelago del Sulcis e della Costa del Sinis Terra dei giganti.

I commissari avranno ora venti giorni di tempo per provvedere alla predisposizione del bilancio da presentare in Consiglio comunale per l’approvazione.