Dopo la rapida rinfrescata, associata a venti di Maestrale e a un peggioramento che ha coinvolto soprattutto i settori nord della nostra regione, l’Alta Pressione sta per riprendere il controllo delle operazioni.

Si tratta di una struttura anticiclonica che affonda le proprie fondamenta sul nord Africa, ma inizialmente lo sbilanciamento del perno verso ovest scongiurerà picchi di caldo insopportabili. Possiamo tranquillamente affermare che da qui a domenica splenderà il sole praticamente ovunque, i venti saranno deboli o localmente assenti – eccezion fatta ovviamente per le brezze pomeridiane delle località marine e dell’immediato entroterra – e le temperature riprenderanno a salire.

Stavolta sarà una risalita graduale, che ci porterà ad avere i valori più elevati domenica allorquando i termometri potrebbero raggiungere punte superiori a 35°C nelle piane più calde dell’Isola (Ottana, Campidano, Nurra). Altrove farà sì caldo, ma per una delle poche volte in stagione – almeno sino a questo momento – avremo temperature sostanzialmente in linea con le medie climatiche di riferimento.

Proiettandoci oltre possiamo già dirvi che la prossima settimana il caldo potrebbe riprendere a spingere sull’acceleratore, caldo innescato da una propaggine dell’Anticiclone africano. Ma avremo modo di riparlarne.

In collaborazione con Meteosardegna