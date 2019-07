Si è tenuta ieri presso la Commissione Difesa della Camera dei Deputati l’audizione del Sindacato Aeronautica Militare-SIAM nell’ambito dell’esame delle proposte di legge in materia di associazioni sindacali.

“Il testo presenta molte criticità e la ricerca della condivisione non è garanzia di una legge giusta, occorre una legge realmente efficace” afferma il Segretario generale del SIAM Paolo Melis. “Il testo in discussione è regressivo e pone limiti pericolosi per la libera attività sindacale e per questo va rivisto”, aggiunge il responsabile della Comunicazione Antonsergio Belfiori. “Rispetto a quanto sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale, constatiamo la presenza di circolari ministeriali restrittive soprattutto per la gestione delle attività a livello locale e l’operatività dei sindacati” aggiunge il responsabile per i territori Alfio Messina.

“Importante è anche il tanto dibattuto aspetto della giurisdizione per le controversie e le attività antisindacali al giudice ordinario piuttosto che al TAR ma la modifica di questo unico aspetto non sarebbe sufficiente a renderlo un buon testo poiché, se così fosse, conclude il Segretario Melis, il resto della legge avrebbe tanti di quei limiti da rendere, di fatto, impossibile la reale operatività dei sindacati militari”.