Incidente stradale questa mattina in centro a Cagliari, una Lancia y guidata da una 56enne di Cagliari ma residente a Quartu, mentre percorreva la via Scano diretta in via della Pineta si è scontrato con un bus del Ctm.

A causa dell’urto un passeggero del bus si è ferita ee è stata trasportata al pronto soccorso del policlinico di Monserrato.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.