Gravissimo incidente sul lavoro stamani a Budoni (Nu).Un muratore di 59 anni, stava lavorando su una scala e mentre posizionava la grondaia in un’abitazione in località Ottiolu, per cause ancora da accertare, ha perso l’equilibrio cadendo rovinosamente a terra.

Sul luogo dell’incidente sono accorsi i Carabinieri della Stazione di Budoni e il personale del 118 che ha trasportato l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale San Francesco di Nuoro. I Carabinieri saranno in ausilio del personale dello Spresal della Asl, competente per gli incidenti sul lavoro, che accerteranno le cause dell’infortunio.