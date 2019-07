I poliziotti della Questura di Sassari hanno arrestato un 28enne senegalese con precedenti per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti della Sezione Volanti durante un servizio di controllo del territorio, su segnalazione al 113 sono intervenuti nel quartiere di Luna e Sole, per un litigio tra una donna ed il suo ex compagno. Sul posto i poliziotti hanno individuato il ragazzo, già noto per questi episodi, all’interno di un cortile condominiale che cercava di entrare nell’abitazione della donna e lo hanno invitato ad allontanarsi dal luogo.

Lo stesso, facendo finta di assecondare la richiesta dei poliziotti si è prima allontanato per poi ripresentarsi brandendo una sedia di ferro ed un tubo metallico contro gli stessi poliziotti. Vista la determinazione degli agenti, il giovane ha desistito dal compiere ulteriori azioni e si è arreso. Una volta fatto salire sull’auto di servizio, il 28enne giunto in prossimità della Questura ha improvvisamente reagito sferrando calci alla portiera ed al divisore in plexiglas interno dell’auto. Anche all’interno degli uffici ha proseguito l’azione violenta nei confronti dei poliziotti. Dopo le formalità di rito, su disposizione del pm di turno è stato arrestato e trattenuto nelle celle di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida.