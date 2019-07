“Con l’accordo Ue-Mercosur l’agricoltura italiana sarà invasa da prodotti Sud Americani”. Lo dichiara in una nota il segretario del Movimento nazionale per la sovranità, Marco Cerreto. “Si tratta di un accordo siglato da una Commissione Ue che attualmente è già scaduta nel suo mandato – aggiunge Cerreto.

L’accordo non tutela adeguatamente né i consumatori europei né le nostre imprese, perché nei paesi Mercosur vi sono pratiche fitosanitarie dubbie con conseguente rischio per la sicurezza alimentare. Pericoloso anche l’impatto per le nostre imprese agricole, costrette a competere con invasione di prodotti a dazio zero con costi quindi bassissimi”.

“Un accordo – conclude – che l’Italia deve respingere con forza in tutte e sedi europee, tenendo conto che per questo tipo di trattati non è prevista la ratifica dei parlamenti nazionali. Ci aspettiamo una forte azione del Governo Conte per tutelare la qualità della produzione italiana e la salute del consumatore”.