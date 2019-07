Un confronto cordiale e costruttivo improntato sulla necessità per la Sardegna di vedersi riconosciuto un diritto, l’insularità, e che questo diritto sia sancito dalla Costituzione. Tema delicato e di stretta attualità, al centro del confronto tra il Presidente del Comitato per l’Insularità Roberto Frongia e il Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato Stefano Borghesi, al quale Frongia ha illustrato nel dettaglio la proposta di legge per la modifica dell’Articolo 119 della Costituzione, ferma proprio in Commissione Affari Costituzionali. “Il Presidente si è reso disponibile a trovare nel più breve tempo possibile la strada utile per arrivare alla discussione della proposta di legge. La volontà di procedere in quel senso è un importantissimo segnale che raccolgo con estrema gioia”.

“L’insularità è una condizione che produce ritardi di sviluppo sociale ed economico e fa dei sardi cittadini con diritti ridotti e affievoliti rispetto ai cittadini della terraferma. Dal riconoscimento del principio di insularità dipende lo sviluppo futuro della Sardegna, una battaglia che va combattuta soprattutto per le future generazioni”, è il commento della presidente del Comitato Scientifico Maria Antonietta Mongiu.