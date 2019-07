Portare il teatro dove meno le persone se l’aspettano, trasformando luoghi di intrattenimento in palcoscenici alternativi ai tradizionali circuiti di fruizione, per riconquistare i giovani.

È la scommessa di “Romeo&Giulietta – #Unplugged”, la prima volta in Sardegna di “Tournée da Bar”, compagnia fondata dall’attore Davide Lorenzo Palla per fare teatro in luoghi non convenzionali. Bar, circoli, ristoranti e locali notturni sono la meta quotidiana della compagnia, che dal 18 al 26 luglio esordirà in Sardegna con una serata pensata in stile shakespeariano, per favorire la riscoperta di una delle storie d’amore teatrali più popolari, tra narrazione, azione, interazione e musica dal vivo. Guidati dalla regia di Riccardo Mallus, gli attori accompagnano la platea dentro la storia dei due amanti veronesi tra risate, suspense e commozione. Davide Lorenzo Palla e Irene Timpanaro recitano Shakespeare e dialogano con gli spettatori, mixando azione, racconto e illustrazione. Li accompagna Tiziano Cannas Aghedu, polistrumentista nato ad Alghero e trapiantato a Milano, che crea dal vivo atmosfere ricche e intense, spaziando dalla musica classica al rock degli anni Settanta.

Grazie alla collaborazione dell’operatore culturale algherese Valdo Di Nolfo come booking agency, in nove giorni “Tournée da bar” farà altrettante tappe in giro per l’isola.

Si parte giovedì 18 luglio dall’Abetone Music Bar di Sassari, il 19 si prosegue al Tropical di Porto Torres e il 20 al Caffè dei Pazzi di Alghero. Il 21 luglio Romeo&Giulietta saranno ospiti del Baretto di Porto Ferro, mentre il 22 ci si sposta in Gallura, al Faya di Porto San Paolo. Il 23 si esplora l’interno con la puntata al Sandalia di Perfugas, mentre il 24 si punta a sud, al Colibrì Beach Club del Poetto di Quartu. Il 25 l’appuntamento è al Parco San Platano di Villaspeciosa, mentre il 26 si chiude al Sotto la Torre di Capoterra.