Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco a Quartu in via della Musica per spegnere dei focolai accesi tra i rifiuti abbandonati nella carreggiata.

Intorno alle 23.30 dopo numerose segnalazioni dei passanti è stat inviato dal comando provinciale dei vvff, un mezzo di Pronto intervento che ha provveduto a spegnere i cumuli di rifiuti che occupavano le carreggiate mettendo in sicurezza l’area e la sede stradale.