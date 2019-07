I Carabinieri di Uta (Su), hanno arrestato M.M. 42enne del paese, con precedenti penali, responsabile di maltrattamenti in famiglia.

Ieri sera, dopo che il padre anziano gli aveva negato per l’ennesima volta del denaro, secondo i primi accertamenti per l’acquisto di stupefacenti, lo ha aggredito, insultato e minacciato di morte.

Il 42enne è poi uscito di casa e con un martello ha sfogato tutta la sua rabbia sull’auto dell’anziano frantumando il parabrezza, i vetri, i fanali, ha rotto gli specchietti e ammaccato la carrozzeria. Solo il tempestivo intervento dei Carabinieri, avvisati da familiari, ha posto fine alla violenza. Il 42enne è stato a quel punto arrestato.

I Carabinieri di Uta, nei mesi scorsi, in più di una occasione si erano occupati del 42enne, sempre per gli stessi motivi e per ciò lo tenevano sotto particolare osservazione. Su disposizione dell’autorità giudiziaria lo hanno portato a casa di un’amica in Comune di Capoterra, dove permarrà in regime di arresti domiciliari fino alla decisione del gip fono all’interrogatorio di garanzia.