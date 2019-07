E’ stato pubblicato l’avviso relativo alla erogazione dei contributi di cui al DPCM 27.02.2019 per gli investimenti di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e per l’aumento del livello di resilienza delle strutture sedi di aziende agricole colpite dagli eventi calamitosi del 10 e 11 Ottobre 2018 (Ordinanza n. 13 del Commissario delegato per l’emergenza alluvione – Regione autonoma della Sardegna – Dipartimento della Protezione Civile).

Pertanto le aziende agricole che hanno realizzato detti investimenti e che hanno subito danni in seguito agli eventi meteorologici del 10 e 11 Ottobre 2018, possono presentare istanza su apposita modulistica a partire dalla data di pubblicazione e fino alle ore 13 del 10 agosto 2019, secondo le modalità indicate nell’avviso.