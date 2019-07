Minor tempo impiegato per ottenere il titolo in rapporto alla durata normale del corso di studio, voto di laurea conseguito, media ponderata delle valutazioni, periodi di mobilità internazionale. Sono i parametri che hanno determinato la classifica dei migliori laureati, 16, nell’anno accademico 2017/18 dell’Università di Cagliari. Sono Francesca Rossella Calledda, Laura Ermellino, Milena Cau, Eleonora Desogus, Gabriele Atzeni, Irene Salis, Antonio Urban, Alessandro Raffo, Andrea Corda, Mattia Atzeni, Roberta Cancellieri, Gianpaolo Zammarchi, Francesca Perra, Roberta Placido, Francesco Borghero e Roberta Desogus.

E’ stata la rettrice Maria Del Zompo a premiare gli studenti più bravi: “Non arrendetevi mai. Non siate mai mediocri e mantenete l’entusiasmo e la grinta che avete, perché la Sardegna e l’Italia hanno bisogno di questo. Grazie ai vostri docenti che, con la bellezza della ricerca scientifica, riescono a sostenere l’entusiasmo dei nostri giovani”. A ciascuno dei premiati è stato attribuito un premio di mille euro. Le graduatorie per le sei facoltà dell’Ateneo, distinte tra i corsi di laurea di durata triennale, i corsi di laurea magistrale di durata biennale e i corsi di laurea magistrale a ciclo unico (se presenti) sono state predisposte dagli uffici in automatico, utilizzando le informazioni già presenti nella banca dati del sistema informativo per la didattica o acquisite dagli interessati e sono state elaborate sulla base dei punteggi individuati dalla delibera del Consiglio di Amministrazione che ha autorizzato l’iniziativa.

Dai dati mostrati da Del Zompo, risulta che il numero dei laureati dell’Università di Cagliari è in costante aumento: dai 3931 nel 2016, ai 4013 nel 2017 e ai 4053 nel 2018. L’Università degli Studi di Cagliari – ha aggiunto la rettrice – è il primo ateneo sardo che si è sottoposto alla valutazione da parte dell’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) ed è il primo accreditato dal Ministero dell’Università e della Ricercacon un giudizio ampiamente soddisfacente che lo porta ai primi posti in Italia”.