Slittano ancora le nomine del commissario dell’Ats, dell’Azienda ospedaliera universitaria di Sassari e degli amministratori straordinari delle province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. La seduta di Giunta in programma oggi è rinviata e si terrà probabilmente martedì 23. Altri cinque giorni, dunque, per mettere d’accordo tutte le forze politiche del centrodestra sui nomi in campo.

Tre quelli sicuri: Thomas Schael, 57enne ingegnere altoatesino, andrà a sostituire Fulvio Moirano alla guida della Asl Unica; il sardista Mario Palermo approderà all’Aou di Sassari; il coordinatore regionale dei Riformatori Pietrino Fois è in pole per la provincia di Sassari.

Nel frattempo, secondo quanto apprende l’Ansa lunedì 22 potrebbe essere convocato il vertice di maggioranza allargato anche a tutti i consiglieri. Sabato 20 alle 16.30 a Su Baione, invece, è in programma il comitato nazionale del Psd’Az.