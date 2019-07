Nella serata di ieri, i Baschi Verdi di Cagliari, nel corso di un servizio su strada in collaborazione con la Polizia Locale, hanno arrestato un cittadino senegalese, clandestino sul territorio nazionale, intento a vendere merce contraffatta.

L’extracomunitario si trovava in via Principe Amedeo, quando, alla vista dei Finanzieri, ha rapidamente abbandonato la merce esposta in vendita dandosi alla fuga.

E’ stato però fermato dai militari, ai quali ha cercato di opporre resistenza, tanto da ferire lievemente un militare che, a seguito della rapida colluttazione, ha riportato escoriazioni guaribili in 6 giorni.

A seguito del fermo i Finanzieri hanno eseguito anche una perquisizione domiciliare nella casa dell’uomo dove hanno trovato ulteriori prodotti con marchi contraffatti.

La merce, per un totale complessivo di 66 borse e portafogli, 39 occhiali da sole e 41 custodie – riportanti i più noti marchi di alta moda – è stata sequestrata: nel corso della perquisizione sono state trovate e sequestrate etichette metalliche del marchio Michael Kors, pronte per essere apposte su borse “neutre”.

L’uomo è stato arrestato per i reati di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, vendita di prodotti con marchi mendaci, resistenza e lesioni aggravate, è stato trattenuto in custodia ad esito del quale è stato disposto l’obbligo quotidiano della presentazione alla polizia giudiziaria e fissata la data del processo al prossimo 23 luglio.

Oltre a quello odierno, gli altri due fanno riferimento ad una circostanza dello scorso 2 giugno, quando due senegalesi sono stati arrestati per lesioni e resistenza ai militari delle Fiamme Gialle: in quell’occasione furono sequestrate 15.910 etichette contraffatte riconducibili a note griffes e 295 articoli parimenti falsi pronti per essere commercializzati.