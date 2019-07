“E’ chiaro a tutti che il mandato Soddu-Deriu è finito con il commissariamento ad acta della Giunta comunale sul bilancio consuntivo”. Lo affermano i consiglieri comunali sardisti Claudia Camarda, Graziano Siotto e Viviana Brau, nel corso di una conferenza stampa convocata dal gruppo nel Municipio nuorese dopo la nomina del commissario per il bilancio mandato dalla Regione. La presidente della commissione Bilancio Claudia Camarda ha giudicato senza mezzi termini come “fallimento politico il commissariamento ad acta della Giunta comunale da parte della Regione”.

“Ci ritroveremo a pagare due volte per una cosa non fatta, chiediamo che il Commissario sia pagato con le indennità degli assessori inadempienti, sindaco in primis che ha la delega al bilancio, e non con i fondi dei nuoresi”, questa la richiesta avanzata dai sardisti, che hanno anche espresso “vicinanza e solidarietà al personale dell’ente e del settore Finanziario”. I sardisti nuoresi hanno ribadito “che deve reputarsi terminata da tempo una maggioranza senza numeri, che ha perso ben cinque assessori e si trova risicata a 12 dei 16 consiglieri assegnati e che va avanti grazie alla presenza silente di un consigliere del Pd che garantisce il numero legale”.

I sardisti si sono dichiarati inoltre “pronti a mettersi a servizio della città con la serietà e responsabilità che il quotidiano di Nuoro richiede”.