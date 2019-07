Per la Guardia di finanza era una vera e propria truffa: due imprenditori agricoli, residenti in provincia di Cagliari, sono stati denunciati a seguito dell’accertamento di una frode sui fondi che l’Unione Europea mette a disposizione per la valorizzazione e il sostegno delle attività imprenditoriali in campo agricolo. Uno dei requisiti necessari per aderire a queste forme di finanziamento è il possesso di terreni agricoli.

I finanzieri hanno invece scoperto che gli imprenditori agricoli avevano ottenuto i contributi (dal 2006 al 2019) attraverso la presentazione di dichiarazioni che attestavano il possesso di terreni agricoli. Su questi, però – secondo la ricostruzione della Gdf – non avevano alcun titolo. Per i due, che secondo i finanzieri puntavano all’ottenimento di erogazioni pubbliche per 166.907 euro, è scattata la denuncia alla autorità giudiziaria.

Comminata anche una sanzione amministrativa pari all’importo indebitamente percepito, oltre che alla restituzione del contributo ottenuto. La condotta degli imprenditori è stata anche segnalata alla Procura regionale della Corte dei Conti.