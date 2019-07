Il presidente dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna (Egas), Fabio Albieri, ha inviato una comunicazione all’assessore regionale della Programmazione, Giuseppe Fasolino, per chiedere un’accelerazione del programma da 6,5 milioni di euro per investimenti sul servizio idrico integrato inserito nella legge regionale 40 del 2018. “Si tratta di opere necessarie per superamento di problematiche di natura ambientale, per il completamento di interventi di collettamento fognario di zone attualmente sprovviste e per l’approvvigionamento idrico di centri abitati non ancora serviti dalla rete”, spiega Albieri facendosi portavoce delle istanze delle 27 amministrazioni comunali interessate dalla realizzazione del programma.

Il presidente ricorda che, nel 2018, l’Ente aveva riprogrammato le economie rivenienti dalla realizzazione dei Programmi operativi triennali del Piano d’ambito (annualità 2004, 2005, 2006), condividendo con Abbanoa S.p.A. la necessità di finanziare queste opere e di attuarle tramite lo stesso Gestore. “Tali economie – chiarisce ancora Alberi – provenivano da residui perenti del rendiconto 2017 della Regione. Con la legge 40/2018 (seconda variazione del bilancio 2018-2022) l’amministrazione regionale ha inserito gli interventi nell’elenco delle opere pubbliche autorizzate con mutuo e cronoprogramma, cancellando di fatto la perenzione. Ad oggi le risorse non sono ancora disponibili – e gli uffici dell’Ente ricevono richieste sempre più frequenti dai Comuni affinché si avvii il programma di investimenti.

In alcuni casi le amministrazioni chiedono di essere designate quali soggetti delegati all’attuazione degli interventi così da poter accelerare l’iter per la loro realizzazione. Per tutte queste ragioni e considerata l’importanza che tali opere rivestono per le comunità interessate – conclude Albieri – chiedo un autorevole intervento dell’Assessore Fasolino perché sia avviato quanto prima il programma di investimenti”.