Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 18 luglio, verso le 15:00, nella strada per Simaxis Siamanna.

Un rappresentante di 46 anni per cause ancora da accertare è uscito fuori strada. L’uomo, rimasto ferito nel sinistro, non verserebbe in gravi condizioni. Sul posto si sono immediatamente recati i Vigili del fuoco, i Carabinieri e due ambulanze, una del soccorso Volontari Simaxis e una medicalizzata.

Il 46enne è stato trasportato al San Martino di Oristano.