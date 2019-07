Il presidente del Consiglio regionale Michele Pais ha ricevuto due eccellenze dello sport sardo: il campione europeo di sollevamento pesi Mirko Calisai e l’arbitro di serie A di calcio Antonio Giua. “Due sportivi – ha detto – che hanno portato la Sardegna, nei loro settori, ai vertici nazionali e internazionali”.

Il primo ad essere ricevuto in Presidenza è stato Mirko Calisai, l’atleta algherese pluridecorato nel sollevamento pesi. Due medaglie d’oro ai recenti campionati europei di San Pietroburgo e ora un solo obiettivo: partecipare a Ottobre ai mondiali che si terranno in Irlanda. “E’ un onore – ha aggiunto Pais – ricevere un atleta che ha portato più volte la Sardegna ai massimi livelli europei e mondiali”.

Pais ha poi ricevuto Antonio Giua, il primo arbitro sardo del campionato di Serie A di Calcio. Giua, 31 anni, di Calangianus, laurea in ingegneria gestionale, ha una grande esperienza sui campi di tutta Italia. “Antonio Giua – ha affermato il presidente – è un esempio per i giovani sardi. La sua grande passione per lo sport, che ha trasformato anche in un lavoro, non gli ha impedito di studiare e prendere una laurea in ingegneria”.