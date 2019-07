Nell’ambito di un’attività coordinata dalla Procura della Repubblica di Cagliari, la Squadra Mobile di Cagliari ha eseguito la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla p.g. per il reato di stalking nei confronti di un 70enne cagliaritano.

L’attività investigativa svolta dalla Squadra Mobile, terza sezione, ha consentito di individuare la responsabilità dell’indagato che, a decorrere dal 2017, aveva posto in essere una serie di condotte vessatorie nei confronti della vittima, che abitava nel suo stesso palazzo, molestandola, spiandola durante i suoi spostamenti, ingiuriandola e minacciandola con vari epiteti, recandosi spesso sul tetto dello stabile per far rumore al fine di impedire alla donna di riposare, spiando le sue conversazioni private e danneggiando l’impianto di videosorveglianza posizionato all’ingresso della sua abitazione.

L’indagato era stato formalmente ammonito con provvedimento del Questore del 26 gennaio del 2018 a tenere una condotta conforme alla legge, ma nonostante ciò aveva nel tempo reiterato le proprie condotte persecutorie, facendo in varie occasioni squillare il telefono di casa, pedinando e attendendo sul pianerottolo la vittima, spiandola all’interno della sua camera da letto posizionandosi sul tetto del fabbricato.

La donna ha subito nel tempo anche vari atti intimidatori, presumibilmente riconducibili all’indagato, come il danneggiamento dei pneumatici e della grata in metallo installata sulla finestra di casa.

L’ultimo grave episodio risale al 22 giugno, quando lo stalker ha distrutto con un piccone la telecamera collocata dalla vittima sopra la porta del proprio appartamento.