Le condizioni meteo sono nettamente migliorate, un miglioramento che si farà ancora più convincente nel weekend grazie al consolidamento dell’alta pressione. Attualmente c’è ancora qualche refolo d’aria fresca in quota, tant’è che anche ieri pomeriggio non sono mancati locali annuvolamenti nelle zone interne e anche qualche goccia di pioggia per esempio nel nuorese.

Queste insidie, a dire il vero poche, verranno messe a tacere nel fine settimana perché come detto ci sarà un notevole rinforzo della struttura anticiclonica. A chi ci domanda che tipo di struttura sia possiamo dirvi che si tratta della propaggine orientale dell’Alta Africana. Alta Africana che si ergerà quale muro invalicabile sull’Europa occidentale, laddove è attesa la seconda violenta ondata di caldo dell’Estate.

Su di noi, inizialmente, le influenze saranno minime. Possiamo parlare tranquillamente di un bel weekend d’Estate, l’Estate che piace a tanti senza particolari eccessi di caldo. Le temperature saranno più alte nelle grandi piane dell’Isola, con picchi di 34-35°C, ma con umidità tutto sommato contenuta. Altrove le massime dovrebbero attestarsi tra i 28°C dei centri montani (anche qualcosa in più) e i 32-33°C. Scordiamoci nubi perché non ce ne saranno se non qualche sporadica velatura. Non ci sarà neppure vento, eccezion fatta per le solite brezze diurne sia lungo le coste che nell’immediato entroterra.

Possiamo concludere dicendovi che la prossima settimana il caldo farà più caldo, soprattutto a partire da martedì-mercoledì quando l’Alta Africana inizierà a espandersi con più decisione verso levante. Ma ne riparleremo.

In collaborazione con Meteo Sardegna