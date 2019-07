I Carabinieri delle compagnie di Siniscola e Lanusei (Nu), hanno effettuato numerosi controlli sui litorali per contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale. A Bari Sardo i militari, in collaborazione con la Polizia Locale, hanno denunciato un senegalese di 20 anni responsabile di aver messo in vendita 52 occhiali con marchi o segni contraffatti.

Anche a Siniscola l’attività è stata svolta in collaborazione con il personale della Polizia Locale ed ha consentito di rinvenire e sequestrare 1.855 capi di abbigliamento, 210 giocattoli pericolosi privi del marchio di conformità Ce, 3 apparecchi di elettronica. Nel corso del servizio, ai venditori abusivi sono state contestate sanzioni amministrative per la violazioni alle norme del commercio su aree pubbliche.