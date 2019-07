I poliziotti del Commissariato di Alghero (Ss), su ordine del Gip di Sassari, hanno arrestato un noto pregiudicato 43enne algherese, sorvegliato speciale, resosi responsabile di furto in appartamento al residence “Picalè”, ai danni di due turisti norvegesi in vacanza.

L’uomo, senza remore, è entrato nell’appartamento nonostante all’interno vi fossero i due. Con destrezza e senza farsi notare è riuscito a sottrarre il denaro custodito in un marsupio, per poi darsi alla fuga. Grazie all’attività investigativa e al sistema di videosorveglianza, gli agenti sono riusciti a risalire a lui, già noto per i suoi trascorsi giudiziari e per il “modus operandi”, visto che nella stagione estiva è solito commettere dei furti in appartamenti locati ai vacanzieri.