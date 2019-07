Importante ritrovamento di un reperto archeologico da parte dei Carabinieri del nucleo Subacquei e della Motovedetta della compagnia di Cagliari che hanno trovato le acque del golfo di Cagliari un ceppo in piombo di in ottimo stato di conservazione, risalente al III-II sec. a. C..

Il ceppo pesante oltre 100 k, era adagiato su un fondale di circa 50 metri.

E’ stato quindi recuperato e consegnato alla Sovrintendenza archeologica di Cagliari.