Un incendio è in atto nel Parco del Molentargius nella zona di via Don Giordi.

Stanno intervenendo squadre dei Volontari del NOS coadiuvate e coordinate da personale del Corpo Forestale nucleo Gauf e e dalla stazione di Cagliari.

La Polizia di Stato ha gestito il blocco della circolazione stradale per consentire lo spegnimento dell’incendio.