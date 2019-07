Il pm di Cagliari Nicoletta Mari ha inviato la richiesta di archiviazione al Gip per la denuncia di stalking presentata da Vincenzo Onorato contro il leader di Unidos Mauro Pili. Ne da notizia l’ex deputato sardo riferendo che “quest’ultima accusa prevedeva una condanna 5 anni di carcere”.

“Nella denuncia – scrive Pili – gli Onorato avevano sostenuto che lo avessi turbato con le mie accuse, con le mie denunce, causato fughe obbligate sue e della sua famiglia per sfuggire alle mie manifestazioni contro il monopolio Tirrenia, ma il pubblico ministero ha chiesto al Giudice per le indagini preliminari l’archiviazione del procedimento. Non esiste nessuna condotta che possa inquadrarsi negli atti persecutori”

Il pm Nicoletta Mari scrive “che siano doverosamente ritenute irrilevanti ansie di scarso momento, sia in ordine alla loro durata sia in ordine alla loro incidenza sul soggetto passivo, nonchè timori immaginari o del tutto fantasiosi della vittima”.

“Attendo serenamente la decisione del Giudice delle indagini Preliminari sulla richiesta di archiviazione del pm”, afferma Pili. Che annuncia: “Presenterò immediatamente una controquerela per ‘lite temeraria’ considerato che tutte queste denunce di Onorato avevano e hanno un solo fine, quello di tentare di fermare la mia azione di verità e denuncia sulla scandalosa gestione della Tirrenia”.