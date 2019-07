Grande paura questo pomeriggio a Vallermosa (Su) dove un incendio ha bruciato una pineta di 3 ettari e costretto all’evacuazione di 200 persone tra scout e genitori che si trovavano in località Matzanni a Vallermosa (Su). Scoppiato l’incendio alle 14.30, poteva trasformarsi in tragedia: alle 15,44 si è provveduto all’evacuazione delle 200 persone, un gruppo di genitori e scout Agesci di Sestu ed Elmas (Ca).

Due ragazzini sono stati portati precauzionalmente precauzionalmente all’ospedale di San Gavino per intossicazioni da fumo, ma ora, dopo un grande spavento, stanno bene. Le operazioni di evacuazione, coordinate dalla sala Situazioni della Prefettura di Cagliari, si sono concluse alle 15.35. Il Corpo forestale ha comunicato notizia di reato all’autorità giudiziaria per presunta causa colposa.

“Ho seguito personalmente l’evolversi dell’incendio che ha interessato il Comune di Vallermosa sia tramite contatto diretto col Sindaco Francesco Spiga sia tramite aggiornamento costante con le strutture regionali di Protezione Civile, Corpo Forestale e Agenzia Forestas – spiega Gianni Lampis, assessore dell’Ambiente della Regione sarda – che hanno messo in campo uomini e mezzi per garantire il deflusso dei ragazzi e delle loro famiglie verso un punto sicuro individuato dalla stessa amministrazione comunale”.

“Ogni incendio rappresenta una fonte potenziale di pericolo per la pubblica incolumità: anche oggi il coordinamento delle forze in campo ha consentito di mettere in salvo le persone e di contenere al massimo l’estensione del fuoco grazie anche all’intervento tempestivo dei mezzi aerei giunti sul posto”, afferma Lampis.

Il Sindaco di Vallermosa, Francesco Spiga, sta seguendo le fasi di bonifica: “Ringrazio i Barracelli, che sono intervenuti subito, il Corpo Forestale, i Vigili del Fuoco e l’assessore Lampis – spiega – perché poteva essere una tragedia, con il vento che soffiava e alimentava le fiamme. E’ stato provvidenziale l’intervento dei due Canadair, dei tre elicotteri e del’elitanker. Grazie anche ad Antonio Casula della Protezione civile che ci hanno assistito in ogni fase dell’incendio”.