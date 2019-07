Bloccata la linea ferroviaria tra Roma e Firenze. Dalle 5.40 è infatti sospesa la circolazione dei treni fra Rovezzano e Firenze Campo Marte sulle linee Direttissima e convenzionale fra Roma e Firenze per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria, con ampie ricadute sul traffico ferroviario tra le due città. All’origine del guasto che ha portato alla sospensione della circolazione l’incendio di una cabina elettrica dell’Alta velocità all’altezza della stazione di Rovezzano, alla periferia di Firenze, causato “da un atto doloso ad opera di ignoti”, fa sapere Rfi, i cui tecnici sono presenti sul posto, oltre alla Polfer, alla Digos e alla polizia scientifica.

Il traffico ferroviario resta “ancora fortemente rallentato nel nodo di Firenze con ripercussioni per la circolazione sulle linee alta velocità e convenzionale”. Pesanti i ritardi sia per i convogli sia da nord – Milano e Bologna – che da sud – Napoli”. E’ in corso la riprogrammazione del traffico ferroviario.