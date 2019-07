In questa settimana i segni di aria riusciranno ad escogitare nuovi modi per aumentare i loro guadagni. In amore non ci saranno eventi degni di nota, ma un po’ di nervosismo nelle giornate centrali porterà inevitabilmente delle incomprensioni. Avranno qualche problema in amore i segni di terra, soprattutto chi ha avuto delle discussioni con il proprio partner di recente non avrà ancora avuto modo di risolverle. Ci saranno però successi al lavoro che li gratificheranno e porteranno nuovi guadagni. Per i segni di fuoco sarà una settimana ricca di passione, e anche sul piano lavorativo ci saranno ottime prospettive di crescita. I segni d’acqua faranno buoni incontri e anche sul piano professionale avranno la stima dei superiori. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: durante la settimana potranno esserci delle complicanze per i nativi del segno che li porteranno ad essere più cocciuti del solito. Fate attenzione perché potreste creare una situazione di disagio attorno a voi e a risentirne sarà anche la sfera sentimentale. Tuttavia, il weekend si prospetta positivo per chi ha una relazione d’amore e anche per i single potrebbero esserci ottimi incontri.

Lavoro: settimana discreta per la sfera professionale. Tra mercoledì e giovedì potreste avere qualche disguido in ambito lavorativo, ma nulla di irrisolvibile. Riuscirete comunque a trarre il meglio dalle situazioni che vi si presenteranno e l’influsso positivo delle stelle sarà decisivo per far concludere al meglio le trattative in corso.

Toro

Amore: qualcuno potrebbe risentire di qualche problema in famiglia. Per quanto riguarda l’amore, forse bisogna solo aprire di più gli occhi o indirizzare lo sguardo in un’altra direzione, nella speranza di trovare qualcuno che risponda al vostro ideale di partner. In ogni caso, per quanto possibile cercate di cambiare aria, e lasciatevi andare di più per godervi al meglio questa estate.

Lavoro: a livello professionale in questi giorni sarete molto impegnati. A parte qualche piccola sbavatura, il vostro rendimento sul posto di lavoro sarà molto buono, e vi consentirà di percepire degli ottimi guadagni. Mercoledì sarà una giornata particolarmente fortunata, in cui potrebbe arrivare una bella ed interessante novità. Anche i rapporti con i colleghi sono buoni.

Gemelli

Amore: in questa settimana non ci saranno eventi degni di nota per quanto riguarda la vostra situazione sentimentale. Un po’ di nervosismo nelle giornate centrali genererà incomprensioni e malumori, che avranno ripercussioni nella sfera amorosa. Anche per i single ci saranno dei momenti no, però saranno facilmente superati. Il fine settimana si prospetta positivo, all’insegna del divertimento per tutti.

Lavoro: al lavoro troverete delle nuove idee che vi permetteranno di aumentare notevolmente i vostri guadagni. Le occasioni che si presenteranno saranno molto positive e vi impegnerete a sfruttarle al massimo per trarne profitto. Tutto al momento va secondo i vostri piani.

Cancro

Amore: la Luna sul vostro segno zodiacale vi renderà parecchio irascibili in questo periodo. Non accettate le critiche da qualcuno vicino a voi anche se queste sono costruttive. Cercate di mantenere il controllo ed evitate di prendervela con chi non c’entra niente, soprattutto con il partner. Settimana ricca di incontri per i cuori solitari, ottime prospettive in vista per iniziare una storia.

Lavoro: settimana ricca di successi sul posto di lavoro. Riceverete inoltre complimenti da parte dei vostri colleghi, che da ora in poi saranno più fiduciosi nei vostri confronti. Conquisterete anche la fiducia dei superiori e darete inizio a nuove e strepitose collaborazioni.

Leone

Amore: sarete più intraprendenti per cercare di stupire il vostro partner. Avrete una gran voglia di passare delle magnifiche serate in compagnia della persona amata e dimostrare tutto il vostro affetto senza mezzi termini. La Luna vi renderà pieni di energia ed ottimismo e avrete voglia di fare tante cose insieme. Ottime notizie anche per i single, l’amore è vicino!

Lavoro: avete tanti nuovi progetti da portare avanti e il favore degli astri vi permetterà di fare dei grandi passi. Non vi tirerete indietro di fronte a delle nuove responsabilità, anzi le accetterete e le prenderete come una sfida per dare il meglio di voi stessi. Come al solito sarete caparbi e tenaci.

Vergine

Amore: inizio settimana non molto positivo per i nati del segno, tuttavia la Luna in congiunzione potrà regalarvi delle belle emozioni. Anche se qualche incomprensione con il partner sarà inevitabile il dialogo salverà l’intesa, che tornerà più alta e più forte di prima. I single potranno fare delle conoscenze che si riveleranno importanti per il futuro.

Lavoro: alcuni disguidi in famiglia potrebbero rendere questa settimana abbastanza pesante da sopportare. Grazie agli influssi di Venere potrete però riuscire ad essere maggiormente concentrati sul lavoro ed ottenere dei buoni risultati. I cambiamenti non vi spaventano, anzi sono un’opportunità per mostrare quanto valete e rivalutarvi agli occhi degli altri.

Bilancia

Amore: il settore sentimentale va a gonfie vele ed è veramente un periodo gratificante per i nati del segno. Se avete una relazione da tempo potete prendere in considerazione progetti come matrimonio o convivenza, o anche accarezzare l’idea di allargare la famiglia. Anche per i single le prospettive sono ottime, ci saranno tanti colpi di fulmine.

Lavoro: sarete messi sotto stress dai ritmi di lavoro incessanti e da un capo che non vuol sentire ragioni. Se tutto questo sembra ritorcersi contro di voi e la vostra esigenza di avere una pausa, tuttavia dovete ammettere che nell’ultimo periodo il vostro rendimento è stato piuttosto scarso. Per evitare polemiche cercate di impegnarvi di più.

Scorpione

Amore: in amore la voglia di stare con il partner vi darà un motivo per affrontare ogni nuova giornata. Trascorrerete momenti indimenticabili e se avete deciso di concedervi una vacanza approfittate di questo fine settimana per coccolarvi e rinforzare l’intesa. Anche i single sono favoriti e le stelle invitano a stare con gli occhi aperti se vogliono davvero trovare l’amore.

Lavoro: la settimana non sarà particolarmente positiva per quanto riguarda il lavoro, ma non ci saranno ripercussioni sul vostro operato. Chi ha già avuto qualche complicazione vivrà quindi momenti più sereni e sarà anche confortato dal fatto che i rapporti con i colleghi sono molto positivi.

Sagittario

Amore: questa settimana vi vedrà particolarmente riflessivi e attenti a quello che succede intorno a voi. Ben presto potreste dover prendere delle decisioni che potrebbero cambiare radicalmente la vostra vita, che riguardano anche i progetti di coppia. Per i single sono in arrivo flirt e avventure intriganti, il caldo e le notti bollenti non lasciano tregua!

Lavoro: ci saranno dei cambiamenti in positivo sia in ambito lavorativo che finanziario. Grazie alla vostra determinazione, riuscirete non solo a guadagnare di più, ma anche a lavorare più tranquilli visto che non avete nessuno che vi sta col fiato sul collo. Il vostro rendimento aumenterà proprio per la libertà di azione che vi sarà concessa.

Capricorno

Amore: l’oroscopo per questa settimana annuncia una pausa in amore per chi di recente ha avuto delle discussioni con il proprio partner. Lunedì e martedì saranno le giornate migliori per dialogare e chiarire alcune situazioni, soprattutto se ci sono dei figli. I single che non avranno voglia di legarsi troveranno buoni motivi per dedicarsi al divertimento.

Lavoro: in ambito professionale siete molto impegnati, specialmente chi lavora in proprio avrà molto da fare in questo periodo. Le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare e vi ripagheranno di tutto il vostro impegno. I successi ottenuti vi ripagheranno del periodo burrascoso che state attraversando a livello sentimentale.

Acquario

Amore: in questa settimana fortunatamente sarete circondati da persone che vi renderanno molto allegri e vi faranno dimenticare i brutti pensieri. Chi ha chiuso da poco una relazione sentimentale è ancora in fase di ripresa, altri stanno valutando alcuni cambiamenti importanti e potranno anche voltare pagina. Nel weekend le tensioni si distenderanno e anche i single potranno trascorrere momenti piacevoli.

Lavoro: la settimana a livello lavorativo sarà ricca di sorprese e potranno esserci novità importanti su contratti e nuove assunzioni. Ottime possibilità di trovare un lavoro gratificante e ben retribuito e successi anche per chi finalmente ha dato prova del proprio talento, che sarà riconosciuto.

Pesci

Amore: sarete più tranquilli e meno tristi rispetto alla settimana scorsa e non vi farete prendere dalla nostalgia. Potrete dunque relazionarvi col partner e con i familiari con lucidità e sarete in grado di dare le risposte giuste ad ogni situazione. Buon fine settimana per tutti, ottime chance in amore anche per i single.

Lavoro: la settimana non inizierà al top ma sarà questione di qualche giorno. Già da martedì tutto andrà molto meglio e riuscirete ad essere in forma perfetta per affrontare tutto con grinta e tenacia. Non fatevi abbattere dalle prime difficoltà e proseguite sulla vostra strada.