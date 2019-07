L’Alta Pressione si sta nettamente rinforzando e anche stavolta si tratta dell’Anticiclone Africano. Anticiclone che attualmente è sbilanciato sull’Europa occidentale, dove sta dando luogo alla seconda violenta ondata di calore dell’Estate. Poi, così come avvenne a fine giugno, la struttura anticiclonica si sposterà verso est invadendo con decisione il Mediterraneo centrale.

La nostra regione in realtà si trova già al di sotto dell’ala protettrice anticiclonica, esattamente al di sotto della propaggine orientale. Ciò provoca un aumento delle temperature, in atto già da domenica ma che in questa prima parte di settimana raggiungerà l’apice. Si prevedono picchi di 36-37°C nelle zone più calde ovvero nelle grandi piane: dal Campidano a Ottana, passando per la Nurra.

Localmente, col passare dei giorni, lo schiacciamento della massa d’aria calda al suolo potrebbe produrre temperature più elevate tant’è che non escludiamo il superamento dei 40°C. Per lo stesso motivo, ovvero per la permanenza dell’Alta Pressione, saliranno i tassi di umidità specie lungo le coste e di notte le temperature difficilmente scenderanno sotto 25°C. Anche le brezze, lungo le coste, non saranno poi così rinfrescanti.

Si andrà avanti così per tutta la settimana, qualche novità potrebbe presentarsi a partire dall’ultimo weekend di luglio ma per il momento è presto per parlarne.

