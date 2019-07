Intervento dei Vigili del fuoco nella tarda mattinata di oggi, lunedì 22 luglio, a seguito di una richiesta di soccorso pervenuta alla Sala operativa del 115, sulla strada per Perd’e Sali per un incidente stradale.

Un’autovettura (Fiat 500) è rimasta coinvolta nel sinistro e, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo ribaltandosi su un fianco.

Sul posto è stata inviata una squadra di Pronto intervento che congiuntamente ai soccorritori inviati dal servizio di Emergenza del 118 ha provveduto a soccorrere gli occupanti, una donna trasportata in ospedale con l’ambulanza e una ragazza minorenne presa in cura dall’elisoccorso.

Gli operatori dei Vvf hanno provveduto anche alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale. La strada è stata temporaneamente interdetta alla circolazione stradale per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.

Sul posto i Carabinieri e la Polizia municipale per gli accertamenti e i rilievi di legge.