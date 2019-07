Da oggi e sino al 28 luglio è in programma tra le Polizie europee la campagna “Truck & Bus” con lo scopo di intensificare i controlli effettuati dalle Polizie Stradali di tutta Europa, dei mezzi pesanti adibiti al trasporto merci, degli autobus e dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, sia d’immatricolazione nazionale sia straniera.

A tal fine il Compartimento Polizia Stradale della Sardegna ha predisposto nell’isola controlli mirati, per tutto il periodo in questione, con la verifica dello stato psicofisico nei confronti dei conducenti di mezzi pesanti adibiti al trasporto di merci e degli autobus sia pubblici che privati che anche in concomitanza con l’esodo estivo percorreranno le strade dell’isola, il rispetto dei limiti di velocità, il rispetto della normativa ADR sul trasporto delle merci pericolose e tutte le altre prescrizioni sull’autotrasporto previste dalla normativa nazionale e comunitaria.

Le pattuglie delle Sezioni Polizia Stradale di Cagliari, Nuoro, Sassari e Oristano e le pattuglie di tutti i Distaccamenti saranno impegnate, soprattutto nelle ore di maggiore concentrazione del traffico veicolare, lungo le principali arterie stradali dell’isola, con particolare attenzione ai tratti interessati da collegamenti con le fasce costiere sarde.

Tispol è una rete di cooperazione tra le Polizie Stradali, nata nel 1996 sotto l’egida dell’Unione Europea, alla quale aderiscono tutti i Paesi Membri dell’Unione, tranne la Grecia e la Slovacchia, oltre alla Svizzera, la Serbia, la Turchia e la Georgia.

L’Italia è rappresentata dal Servizio Polizia Stradale del Ministero dell’Interno, ed ha avuto la presidenza del gruppo da Ottobre 2016 fino ad Aprile 2019.

L’obiettivo dell’Organizzazione è quello di elevare gli standard di sicurezza stradale, armonizzando l’attività di prevenzione, informazione e controllo, anche attraverso campagne di comunicazione e operazioni congiunte con le altre Polizia Europee i cui risultati vengono poi monitorati dal Gruppo Operativo Tispol.