I lavoratori del porto canale di Cagliari marciano verso il Consiglio regionale. Gli addetti dello scalo industriale di Macchiareddu si raduneranno domani dalle 15.15 nei parcheggi tra le Viale La Plaia e Riva di Ponente.

E poi partiranno alle 15.40 in corteo, ordinato e a piedi, verso il palazzo di via Roma. Non bloccheranno il traffico ma utilizzeranno la regolare viabilità pedonale.

Arrivo previsto per le 16. Durante lo svolgimento del Consiglio regionale, i lavoratori rimarranno in sit-in fino alle 19. Prevista la partecipazione di circa 100 manifestanti. Una situazione sempre più critica quella degli addetti del porto canale.

La situazione è precipitata con l’avvio della procedura di licenziamento per i 210 dipendenti della Cict, il principale terminalista del traffico container.