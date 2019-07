Dopo diverse indagini dalla Polizia Locale di Cagliari, è stato rintracciato il conducente dell’auto che venerdì 19 luglio in via Roma, dopo aver avuto un violento scontro con un altro veicolo, è scappato nel tentativo di far perdere le proprie tracce.

La polizia locale è riuscita a rintracciare la Toyota ed il suo conducente, un giovane 26enne di Quartu S. Elena al quale è stata ritirata la patente di guida e nei confronti del quale verrà inoltrata denuncia all’autorità giudiziaria per i reati di cui all’art. 189 c. 1, 6 e 7 del CdS.