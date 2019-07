Primo vertice di maggioranza dall’insediamento della Giunta regionale guidata da Christian Solinas. Convocati dal governatore, dalle 18 sono riuniti a Villa Devoto i 37 consiglieri delle forze politiche di centrodestra. Presente anche la maggioranza degli assessori: mancano solo i responsabili di Trasporti e Urbanistica, Giorgio Todde e Quirico Sanna.

C’è anche il presidente del Consiglio regionale Michele Pais (Lega). Non c’è un punto all’ordine del giorno, ma oggetto del confronto sono i rapporti tra Giunta e Consiglio, oltre ad alcune nomine che dovrebbero essere formalizzate nella seduta di Giunta di domani. In primis quella del commissario dell’Ats che sostituirà il direttore generale Fulvio Moirano. Il posto dovrebbe andare all’ingegnere altoatesino Thomas Schael.

In campo anche le nomine del commissario dell’Aou di Sassari (Mario Palermo) e degli amministratori straordinari delle province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. Nella provincia di Sassari approderà molto probabilmente il coordinatore regionale dei Riformatori Pietrino Fois.

In questo caso diventerebbe coordinatore Aldo Salaris. Domani è anche il giorno della votazione in Consiglio regionale della variazione di bilancio per l’avvio del Mater Olbia. E’ possibile che già stasera la maggioranza prenda accordi sulla votazione di eventuali emendamenti che saranno presentati.