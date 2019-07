L’acqua dei paesi della Baronia non è di buona qualità e da anni il comitato AbbaVona Baronia si batte per risolvere il problema. Una delle strade che si sta tentando di percorrere è quella di utilizzare l’acqua della fonte di Su Gologone a Oliena per approvvigionare parzialmente le reti del territorio.

Oggi un nuovo incontro davanti alla Quarta commissione del consiglio regionale, alla presenza del presidente Giuseppe Talanas (Fi), dell’assessore dei Lavori Pubblici Roberto Frongia, del direttore Generale di Abbanoa Sandro Murtas al portavoce del comitato AbbaVona Gino Nanni e del sindaco di Oliena Sebastiano Congiu.

L’assessore Frongia ha dato la disponibilità dell’assessorato, d’intesa con la commissione Lavori pubblici del Consiglio regionale, ad intervenire con un tavolo tecnico permanente, “sulla possibilità di pompare dalle fonti di su Gologone altra acqua per alimentare le reti della Bassa Baronia”. “Lavoriamo a una soluzione tecnica, insieme all’assessorato regionale ai Lavori pubblici, per l’emergenza idrica della Baronia – ha spiegato Talanas -. Dobbiamo coniugare le esigenze delle popolazioni, che si battono da anni per la qualità dell’acqua e per ottenere l’approvvigionamento da su Gologone. Dall’altra parte, però, bisogna considerare i tempi necessari ad Abbanoa perché realizzi le nuove opere o sistemi quelle esistenti, soprattutto le reti colabrodo”.

E’ stato il direttore del gestore unico a spiegare che “è all’esame dei tecnici in queste settimane una rete realizzata in quel tratto e non funzionante. Ancora: da tre anni a questa parte stiamo intervenendo con 3 milioni di euro di lavori su Oliena e 2,6 su Orosei”.

Sulla possibilità di portare l’acqua de Su Gologone ai paesi della Baronia il sindaco di Oliena ha osservato che “tutte le soluzione vanno ricercate e noi siamo disponibili a farlo, ma non si transige sulla tutela e sulla salvaguardia del monumento naturale”.