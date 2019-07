Incidente stradale in via San Benedetto all’incrocio con via Petrarca. Coinvolti un ciclomotore e un’autovettura.

L’autovettura, condotta da un 34enne, percorreva via Petrarca con direzione a sinistra via San Benedetto, mentre il ciclomotore condotto da un 20enne percorreva via Pergolesi con direzione via Petrarca.

Entrambi con semaforo verde si sono scontrati all’intersezione frontalmente. Il conducente del ciclomotore è rovinato a terra riportando diverse abrasioni. Sul posto l’intervento il 118 che ha trasportato il ferito all’ Ospedale Marino con assegnato codice giallo.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.