Tragica fine questa notte per un 42enne di Quartu Sant’Elena.

Giorgio Perra, già noto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti di guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale, era alla guida di un’Alfa 166, violando gli arresti domiciliari a cui era stato sottoposto.

Alla vista della pattuglia dei carabinieri ha quindi deciso di scappare, innescando un folle inseguimento con i carabinieri fino alla rotonda di piazza San Benedetto, a Cagliari. Per l’eccessiva velocità, l’uomo ha perso il controllo dell’auto, che ha toccato la base in cemento della rotonda, ribaltandosi più volte fino a fermarsi violentemente su un muro degli edifici di via Manzoni. Il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 42enne.

L’auto era inoltre senza copertura assicurativa.