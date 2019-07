Il Questore di Oristano, Giusy Stellino, ha disposto l’intensificazione dei servizi di controllo per il periodo estivo in attuazione del ‘Decreto Sicurezza’. La Divisione Polizia Amministrativa Sociale e dell’Immigrazione in collaborazione con l’Ispettorato del Lavoro ha controllato gli adempimenti in capo delle strutture ricettive di Oristano e nella provincia. Le verifiche hanno riguardato la trasmissione delle generalità degli ospitati alla Questura attraverso il portale “Alloggiati Web” della Polizia di Stato, nonché la corrispondenza tra le liste delle strutture autorizzate e quelle pubblicizzate su internet, effettuata mediante appositi controlli incrociati.

Gli agenti controllato le autorizzazioni amministrative per la somministrazione e preparazione degli alimenti e bevande. I controlli hanno permesso di rilevare irregolarità in alcune strutture e di denunciare il titolare di una casa vacanze che, oltre a non aver comunicato la presenza di ospiti, non aveva neanche stipulato un regolare contratto di lavoro con il personale impiegato. LA posizione dell’uomo è al vaglio delle Autorità amministrative.