I vigili del fuoco del distaccamento di Tempio intorno alle 21.30 del 22 luglio sono intervenuti per un incendio divampato in un’abitazione a Lu Bagnu vicino a Sassari.

All’arrivo sul posto la squadra ha spento le fiamme e messo in sicurezza la casa e tutta la zona circostante. Al momento non si conoscono le cause del rogo.