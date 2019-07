Il comune di Cagliari comunica che sono aperti i termini per la presentazione della manifestazione di interesse per il posizionamento di un impianto pubblicitario sul ponteggio di cantiere in Piazza del Carmine angolo via Sassari.

Gli interessati, in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso Pubblico disponibile sul portale Appalti del Comune di Cagliari, dovranno presentare la propria candidatura entro le 12 del 27 agosto 2019.

Il contratto avrà come oggetto la realizzazione di un telo in PVC serigrafato di alta qualità a protezione del ponteggio attorno al Palazzo Pizzorno-Binaghi, nell’ambito del cantiere relativo ai lavori di recupero per uffici comunali. Il telo prevede uno spazio destinato ad impianto pubblicitario a disposizione dell’aggiudicatario del contratto di sponsorizzazione.