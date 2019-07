C’è un ricercato per l’incidente mortale avvenuto nella tarda mattinata di oggi a Selargius, in cui ha per la vita Andrea Tiepido, di 18 anni.

È il conducente della Smart a bordo della quale viaggiava la vittima: il 53enne trasportato all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari non era, come inizialmente appreso, il guidatore della piccola utilitaria, ma della Fiat Panda coinvolta nell’incidente frontale.

Lo scontro è avvenuto all’incrocio tra via delle Azalee e via Nenni. La Smart, per cause non accertate, ha urtato frontalmente la Panda per poi ribaltarsi, fermandosi a 40 metri circa dal luogo dell’impatto.

Il guidatore è fuggito prima dell’arrivo dei vigili del fuoco, del 118 e della polizia municipale di Selargius.

I vigili urbani adesso stanno cercando di rintracciarlo. Nei suoi confronti potrebbe scattare una denuncia.