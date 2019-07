I Vigili di Fuoco di Cagliari sono intervenuti questa mattina per un incidente stradale in via Cinquini incrocio con via Sampante a Cagliari.

Un’auto, per cause ancora da accertare, si è ribaltata, e il conducente, un 52enne residente a Pirri, nonostante il tempestivo intervento della squadra di Pronto intervento dei Vigili del Fuoco e dei soccorritori inviati dal 118, è deceduto.

I vigili hanno provveduto anche alla messa in sicurezza del veicolo coinvolto e della sede stradale.

Sul posto anche gli agenti della Polizia municipale di Cagliari per gli accertamenti e i rilievi di legge.