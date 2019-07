Una ragazza di 22 anni, incinta da otto settimane, è rimasta coinvolta e ferita ieri notte ad Alghero in una lite familiare che vedeva contrapposti lei e il suo compagno da una parte, a difendere il loro amore e il loro bambino, e dall’altra i parenti di lei, decisi a porre fine a quella storia e a convincere la ragazza ad abortire.

La lite è degenerata in pochi attimi e fra parole grosse e spintoni la 22enne si è ritrovata scaraventata per terra. Spaventata e dolorante è stata accompagnata al pronto soccorso dove è stata curata e sottoposta a tutti i controlli sanitari del caso. I medici dell’ospedale hanno escluso complicazioni per lei e per il bambino.

La ragazza ha presentato denuncia ai carabinieri, e i militari hanno avviato un’indagine sulla vicenda per stabilire se ci siano responsabilità sull’accaduto. Al momento nessuna persona risulta denunciata alla Procura.