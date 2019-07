È stato approvato oggi dalla Giunta Solinas il nuovo prezzario regionale dei lavori pubblici predisposto dall’Assessorato dei Lavori pubblici e indirizzato alle stazioni appaltanti per la realizzazione dei lavori da eseguirsi su tutto il territorio regionale. Si tratta dello strumento di riferimento per la quantificazione preventiva del costo di un’opera pubblica, la progettazione e la realizzazione dell’opera stessa. Obbligatorio per legge, di durata annuale, è infatti finalizzato a garantire l’uniformità dei prezzi e l’adeguatezza rispetto ai valori di mercato.

Per l’aggiornamento del prezzario regionale dei lavori pubblici è stato costituito, presso l’Assessorato, un tavolo tecnico, composto da un gruppo di lavoro che ha condotto l’attività di verifica e aggiornamento del prezzario a partire dai prezzi relativi alle componenti più rappresentative del mercato regionale, coinvolgendo direttamente produttori e fornitori della Sardegna e valutando le variazioni intervenute. Nella determinazione dei singoli prezzi si è tenuto conto del livello qualitativo medio dei prodotti e si è evitato di fare riferimento a prodotti specifici unici.

“Mettiamo a disposizione delle stazioni appaltanti della Pubblica amministrazione uno strumento agile perché aggiornato – spiega l’assessore dei Lavori pubblici, Roberto Frongia – Nell’edizione 2019 è stato infatti rivisto il prezzario con l’aggiornamento dei prezzi e con l’arricchimento di nuove voci. Attraverso il tavolo tecnico, appositamente istituito, sono state anche recepite le segnalazione dell’utenza in un’ottica di miglioramento e maggiore fruibilità del servizio”. Il prezzario dei lavori pubblici è consultabile on line sul sito istituzionale della Regione all’indirizzo http://www.regione.sardegna. it/prezzario. Attraverso il sito della Regione sarà possibile effettuare ricerche specifiche per articolo e descrizione.